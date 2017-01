Mann i 40-åra funnet sovende bak rattet

Klokken 11.45 meldte politiet på Twitter at en mann var funnet sovende bak rattet i en bil i Ørland.

«Bilen står godt ut på et jorde ved Brekstad», skriver politiet i meldinga. Politi har vært på stedet.

Det luktet alkohol av mannen, og han ble derfor framstilt for lege for å sikre bevis. Politiet opplyser at mannen er i 40-åra.

Det var etter tips fra publikum at politiet rykket ut.

- Noen ringte inn og stusset over at bilen stod parkert på et jorde, forteller operatør Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.

- Blodprøven vil avdekke eventuelt innhold av alkohol. Det blir opprettet sak, sier Helgetun.