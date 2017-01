Klokken 11.45 melder politiet på Twitter at en mann er funnet sovende bak rattet i en bil.

«Bilen står godt ut på et jorde ved Brekstad», skriver politiet i meldinga. Politi er på stedet.

I ei ny melding sier politiet at mannen lukter alkohol, og vil bli framstilt for lege for å sikre bevis.