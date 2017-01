Fortsatt tilbud om skolebåt etter ras

Da et steinras gikk ved Måvika på fylkesvei 14 i Roan i starten av desember, ble flere skolebarn nødt til å ta båt til skolen på Hongsand. Etter at veien ble åpnet igjen etter raset har flere foreldre kviet seg for å sende barna med skolebussen på den rasutsatte veien.

19 skoleelever

Totalt er det snakk om 19 skoleelever, hvorav alle bor nord for raset, som derfor trenger alternativ transport.

Båten som fraktet elevene til skolen før juleferien var ingen permanent løsning, og varaordfører Erik Jakobsen (Ap) har tidligere uttalt til Fosna-Folket at det var uvisst om båt for buss ville være et tilbud til barna over nyttår.

Roan-ordfører Einar Eian (H) bekrefter imidlertid nå til at båtskyssen vil fortsette.

Fram til 10. januar

- Ja, vi har bestemt oss i kommunen for å videreføre tilbudet fram til saken om alternativ skoleskyss blir diskutert i fylkesutvalget 10. januar, sier ordfører Einar Eian (H).

Det er MS Osenfjord som blir satt inn for å frakte elevene til og fra skolen.

- MS Osenfjord hadde en åpning i ruta si der den egentlig går i Osen, slik at de får til å ta skoleskyssen i Roan. Derfor holdes kostnadene så lavt. Men det vil ikke være en fullgod løsning for de som har barna sine på SFO, sier Eian.

75 000 kroner dagen

Det er fylkesutvalget som skal avgjøre hvorvidt båtskyssen skal bestå. Roan kommune er fortsatt i forhandlinger med fylkeskommunen om finansieringa av tilbudet.

Før juleferien ble både MS Osenfjord og passasjerbåten Frøyfart satt inn som alternativ transport. Sistnevnte kostet langt mer enn MS Osenfjord.

- Det ble dyrt. For den ene dagen vi satte inn Frøyfart, som er en svært stor passasjerbåt, kostet det rundt 75 000 kroner. Osenfjord koster rundt 6000 kroner dagen, sier ordføreren.

Lettet

Ifølge Eian er det nå mange foreldre som er glade for å slippe å sende ungene med bussen, selv om en endelig avgjørelse ikke blir tatt før 10. januar.

- Mange av foreldrene jeg har snakket med får ikke sove om nettene når de tenker på å sende barna på den veien. En ting er å kjøre der en gang i ny og ne, en annen er å kjøre der to ganger daglig. Hvis det ikke blir videreført tilbud om båtskyss, har jeg faktisk vært inn på tanken om å sjøsette min egen båt for å kjøre barna. Men det kan selvfølgelig bli vanskelig på vinters tid, sier Eian som selv har barn på skolen.