Anbefaler å delta i grønt skifte

Dyrk Fosen er et 3-årig interkommunalt prosjekt med fokus på utviklingsmuligheter i landbruket, sett i lys av «det grønne skifte». De globale klima og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Et «grønt skifte» innebærer blant annet en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.

Ressurser

Landbruket har ressurser og kompetanse til å møte dette. Fosen er rikt på ressurser og kompetansemiljøer innen landbruk. Samarbeid mellom kommunene vil styrke den videre utviklingen av næringa. Visjonen for arbeidet skal være DYRK FOSEN, som står for Dyktighet, Yrkesstolthet, Realisme og Kreativitet.

Prosjektet har tre prioriterte temaområder; husdyr, grønt og lokalmat/reiseliv. Foreslåtte prosjektorganisering består av styringsgruppe, en felles prosjektleder og pådrivere innen hvert av de tre prioriterte områdene. I tillegg er det lagt inn pådriver for plan og pådriver for miljø.

Samarbeid

Dette vil gjelde kommunene som driver samarbeid også innen disse sektorene (Rissa, Leksvik og Åfjord). Kommunenes landbruksforvaltning vil inngå i ressursgruppe for prosjektet. Sentrale aktører i regionen er involvert i prosjektbeskrivelsen via gjennomføring av to workshops. Prosjektet planlegges finansiert med 60 prosent av utgiftene dekket av eksterne midler. De resterende 40 prosent er kommunenes egenandel i form av egeninnsats. Regionale finansieringskilder signaliserer at det kreves oppslutning fra alle Fosen kommunene dersom regionale midler skal innvilges.

Ressurser

Ørland kommune er rik på ressurser som kan benyttes i landbruksrelatert næringsutvikling. Fokus på utviklingsmuligheter er viktig for å ta ut potensialet i disse ressursene. Å drive slikt utviklingsarbeid i samarbeid med de øvrige Fosen kommunene vil være god ressursutnytting og positivt for Ørland kommune og resten av Fosen. Prosjektet er i tråd med gjeldende landbruksplan for Ørland og Bjugn. Det vil være en fordel å ha med representanter fra alle kommunene i styringsgruppa.

I si oppsummering skriver saksbehandler at prosjektet vil kunne bidra til styrking av landbruksnæringa i Ørland kommune. Alle kommunene skal ta stilling til om de skal være med på prosjektet.