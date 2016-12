10 ting du ikke visste om fyrverkeri

Fyrverkeri som farger himmelen rød, gul, grønn, blå og gull i flotte formasjoner er for mange et høydepunkt i nyttårsfeiringen. Som hovedregel er det når klokken slager midnatt, og det nye året er kommet, at det smeller som verst.

Funfacts om fyrverkeri

Her er 10 ting du kanskje ikke visste om de vakre eksplosivene:

1. Betegnelsen fyrverkeri viser til forbrenningen av lett brennbare og eksplosive stoffer for å oppnå ulike lys- og knalleffekter.

2. En blanding av karbon, svovel og harpikser (tilsatt bærer av oksygen) tilsettes gjerne stoffer som kan gi lyset forskjellige farger og effekter.

3. Natriumsalter gir fargen gul, bariumsalter gir fargen grønn, kobbersalter gir fargen blå, magnesium og aluminium gir fargen hvit, mens jern og trekull gir fargen gull.

4. Fyrverkeri brukes primært til fest, militære formål og nødsignaler, og er utbredt over store deler av verden.

5. Kineserne regnes gjerne som fyrverkeriets opphavsland, og de brukte eksplosivene i de første århundrene etter Kristus. Romerne var også tidlig ute med fyrverkeri, og brukte det allerede på 200-tallet.

6. Brødrene Ruggieri fra Bologna og deres etterkommere regnes som særlig viktige i utviklingen av fyrverkeriteknikk i Europa på 1700-tallet. Her ble fyrverkeri først tatt i bruk i forbindelse med feiringen av St. Hans.

7. Under renessansen ble fyrverkeri brukt til blant annet å feire statsoverhoders triumfer, og på 1800-tallet begynte man også å eksperimentere med farger på ilden ved hjelp av salter.

8. I Norge er salg og bruk av fyrverkeri regulert gjennom loven om eksplosive varer fra 1974. Her til lands må man være 18 år for å kjøpe fyrverkeri, og salg er kun tillatt mellom 27. – 31. desember. Loven sier også at avbrenning av fyrverkeri kun kan skje med brannsjefens tillatelse.

9. Reglene for fyrverkeri varierer stort mellom land. I Belgia kan fyrverkeri kjøpes året rundt, mens i Nederland er salget begrenset til noen få dager før nyttår, slik som i Norge.

10. I 2008 ble regelverket for salg og bruk av fyrverkeri i Norge strammet inn. Det ble innført totalforbud mot pinneraketter og fyrverkeri som kan forveksles med leketøy.

Kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia