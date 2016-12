Kjenner du noen med disse navnene?

Nora og Oliver troner nemlig på topp over de ti mest populære navnene i Sør-Trøndelag.

Tendensen gjør seg gjeldende også på landsbasis, hvor Nora er soleklar nummer to bak jentenavnet Emma, og Oliver ligger på 3. plass over mest populære guttenavn. Hyppigst brukt blant norske gutteforeldre er for øvrig navnet William.

Topp 10 jentenavn i Sør-Trøndelag:

Nora Sofie Sofia Sara Ida Emma Ella Maja Emilie Olivia

Topp 20 guttenavn i Sør-Trøndelag