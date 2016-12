Bygger 16 brønner for gaver fra Fosen

- Det har gått kjempebra. Vi holder på å avslutte arbeidet nå i mellomjula, men kontoen er fortsatt åpen og det kommer smådrypp her og der, sier Geir Yngve Hovde, initiativtaker til Fosengaven.

Rekordår i fjor

Startskuddet for innsamlinga gikk i slutten av november, og siden den gang har det kommet inn i overkant av 160.000 kroner til bygging av brønner på landsbygda i Malawi i Øst-Afrika.

Det er riktig nok en god del mindre enn det fosningene ga til sammen i fjor. Også i fjor gikk pengene uavkortet til bygging av brønner.

- I fjor var det rekordår der vi fikk inn 220 000 kroner. En viktig forskjell fra fjoråret er at vi ikke hadde «kickoff» slik vi pleier å ha. Da jobba vi mye i forkant, hadde skolene og barnehagene med på laget, og samlet inn 110 000 kroner allerede da startskuddet gikk. I år ble vi litt forsinket, og derfor har vi først fremst vært profilert i avisa i tillegg til noen kreative stunt.

Rent drikkevann

Gjengen bak Fosengaven har blant annet solgt klemmer på Librasenteret på Ørland.

- Ettersom summen bikker 160.000 kroner er dette vårt nest beste innsamlingsår, sier Hovde fornøyd.

For denne summen kan Fosengaven, gjennom organisasjonen Malawi Foundation, gi rent drikkevann til rundt 4500 mennesker.

- For disse pengene kan vi bygge 16 brønner, forteller Hovde.

Kjøpte egg for 1000 kroner

Det er både små og store bedrifter og privatpersoner som har gitt penger til formålet. Blant annet bestemte Robert Hellem seg for å kjøpe et brett egg fra Hovde, som i tillegg er hønsebonde, for 1000 kroner. Noen har også valgt å sponse en hel brønn til 10.000 kroner.

- Dessverre ser vi at det fortsatt er mest ørlendinger som gir. Vi har ikke klart å spre det utover hele Fosen, og det må vi jobbe mer med. Vi ønsker at alle fosninger skal føle et eierskap til gaven, slik at flest mulig gir litt – i stedet for at noen få gir mye, sier Hovde.

Forskjell på liv og død

De 16 brønnene som nå skal bygges, dukker fortløpende opp på den malawiske landsbygda.

- Noen blir bygd allerede i januar og februar. Det bygges brønner kontinuerlig i tørketiden.

Han ønsker å takke alle som har bidratt til Fosengaven 2016.

- Rent vann kan være forskjellen på liv og død. Skittent vann gir sykdom og død, og landsbyene og særlig barna utgjør dette mye. Livskvaliteten blir hevet betraktelig som følge av brønnene, og de slipper i tillegg å gå langt for å hente vann, sier Hovde.

Nytt prosjekt

Hvilket formål neste års gave skal gå til er ikke bestemt enda.

- Vi jobber med to alternativer til neste år, og vi regner med å ha det klart på nyåret. Da er vi tilbake med et nytt og spennende prosjekt, lover han.