Baker hver sin sort til jul

Flatbrød, tynnlems og tjukklems skal produseres til jul, og trekløveret forsøker å få til å treffes i løpet av den første uka i desember hvert år for å gjøre dette i fellesskap.

Deilig duft

Da Fosna-Folket besøker de glade damene i stabburet, er det en sky av varm damp og deilig duft som slår ut av døra i det den åpnes.

- Sikringen har akkurat røket, forteller damene.

Odd kommer til unnsetning og får ordnet slik at damene igjen har strøm til steketakkene, og julemusikken strømmer ut gjennom høyttalerne. De tre damene baker hver sin sort, og den felles bakedagen sørger for at julestemningen melder seg.

- Det er dette som er julestemning for oss, er de enige om.

Og mens damene baker og melskyen står rundt dem, tripper gubbene forventningsfullt rundt og venter på en prøvesmak.

- «Karran» går med hendene i lomma hele dagen og venter på å få en smak, forteller Heidi.

Til kaffen serveres det også cognac, og selvfølgelig en smaksprøve på de tre sortene.

- På hobbybasis

Heidi, som har sine aner fra Tyskland, forteller at hun ikke er vant med baking hjemmefra. Den tradisjonen har hun fått fra Norge.

- Vi er ikke vant til det fra Tyskland, der er det litt mer sånn at det ligger en baker på hvert et gatehjørne. Tanta mi fikk nesten sjokk da jeg fortalte at jeg både skar opp og bakte mine egne brød, forteller Heidi.

Gretha lager flatbrød, som er ganske så tidkrevende, men hun har tatt fri i anledning dagen og sammen holder de tre på fra formiddagen til et godt stykke utpå ettermiddagen. Selv om de ser ut som riktige bakstekjerringer, så vil de ikke assosiere seg med det.

- Neida, vi holder på hobbybasis. Vi tar ikke mot bestillinger, men vi ber gjerne heim på en smak, forklarer de.

Umulig å takke nei

Etter ei lita stund blir smaksprøver servert.

- Jeg har lagd altfor lite deig, jeg visste ikke hvordan resultatet ble, sier Heidi, som er ferdig med sine lemser.

- Du kan få hjelpe meg med flatbrødene, svarer Gretha.

Det dugger på brillene og kameralinsa, duften av nystekte flatbrød og lemser gjør det umulig å takke nei til en smaksprøve med smør, kanel og sukker. Og det var aldeles nydelig, for den som måtte lure.