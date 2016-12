Veronika (32) har realisert drømmen om å jobbe i skjønnhetsbransjen

Veronika Emilie Horsberg er opprinnelig fra Trondheim, men flyttet til Fosen og Vallersund for fire år siden.

Hun har tidligere jobbet med funksjonshemmede barn.

- Fascinert av skjønnhetsbransjen

- Da jeg flyttet hit var det dårlig med jobbmuligheter. Jeg har alltid vært fascinert av skjønnhetsbransjen og syntes at det ser spennende ut med den type jobb. Så jeg bestemte meg fort for at jeg ville realisere drømmen og ta ulike kurs slik at jeg en dag kunne åpne min egen salong og leve av dette, sier Horsberg.

Hun forteller at hun har ME, og at en «vanlig» jobb fra åtte til fire derfor passer dårlig.

- Dette er et yrke jeg ser at kroppen klarer fint, så håpet med å leie seg inn hos Rosemary på Hud-og skjønnhetsklinkken er at jeg etter hvert kan få e større kundekrets og ha dette som fulltidsjobb, forteller Veronika.

Hun er nå i permisjon med sin fem måneder gamle datter, og vil til å begynne med jobbe én dag i uka. I løpet av de siste årene har hun tatt kurs i vippeextensions, voksekurs, kurs i permanent make-up og microblading.

- Jeg håper at flere på Fosen får øynene opp for permanent make-up etter hvert. Det er veldig morsomt å jobbe med og man kan utgjøre en så stor forskjell for mennesker utseendemessig, forteller hun.

Samme arbeidsmoral

For Rosemary-Lill Hoff som eier klinikken er det også positivt å kunne samarbeide med Veronika.

- Jeg har lenge kunnet tenke meg å samarbeide med andre på klinikken slik at vi kan tilby flere estetiske behandlinger på samme sted. Veronika trengte et eget behandlingslokale sentrumsnært, og etter noen møter og samtaler ble både hun og jeg overbevist om at vi har samme jobbetikk og arbeidsmoral, forteller Hoff.

Hoff er autorisert sykepleier, og som ansvarlig for Hud-og skjønnhetsklinikken er det viktig for henne at de som jobber der også forholder seg til hygiene-tiltak og nødvendige prosedyrer.

- Et godt øye og presisjon er viktig når man jobber med utseende og folks ansikter. Behandlinger som dermale filler, botox, vippeextensions og permanent make-up er sammen med kjemisk peeling og microneedling for huden noe av de mest populære kosmetiske behandlingene i dag som har erstattet kirurgi, forteller Hoff.

Fremdeles litt tabu

Ikke alle vil innrømme at de fikser på utseendet sitt, og selv om markedet på Fosen fremdeles er ganske lite, så forteller Hoff at hun merker at det blir stadig mer populært.

- Markedet for våre behandlinger er fremdeles lite her på Fosen. Det har nok mye med fordommer og tabu å gjøre, men det vokser sakte men sikkert også her nå. I større byer er kosmetiske behandlinger blitt vanlig og dagligdagse, nesten et must for svært mange. Folk blir mer opptatt av å pleie hud og utseende, sier Hoff.

På facebooksiden kan du finne mer informasjon om behandlingene.