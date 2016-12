Politiet melder om fyrverkeri fra barnehage

«På Brekstad ble det i ettermiddag meldt om at fyrverkeri ble skutt opp og skremte dyr i området. Det ble skutt opp fra en barnehage», skriver politiet.

Forbud

Politiet har vært på stedet. Der ble det funnet rester etter fyrverkeri. Politiet påpeker at det i utgangspunktet er forbud mot å bruke fyrverkeri. Unntaket er mellom klokken 18.00 nyttårsaften og til klokken 02.00 1. nyttårsdag. Kommunen har imidlertid myndighet til å innføre strengere regler, noe for eksempel Trondheim kommune har gjort.

- Det er også mulig å søke om dispans fra det generelle forbudet. Dette er det en del som gjør for eksempel i forbindelse med selskap, bursdag eller annet, sier operasjonsleder Astrid Metlid ved Trøndelag politidistrikt.

- Ikke barnehagen

Hun påpeker at oppskytingen av fyrverkeri fra Futura barnehage ikke skjedde i regi av barnehagen.

- Her er det helt åpenbart noen som har tatt seg inn på barnehagens område etter stengetid. Fyrverkeriet har skremt noen hester, og eieren meldte ifra til oss, forteller Metlid.

Hun forteller at det så langt i år ikke har vært så mange meldinger om ulovlig fyrverkeri, men at det erfaringsmessig øker på inn mot nyttårsaften.

- Salget av fyrverkeri er jo i full gang. Fyrverkeri er artig det, men det generelle forbudet er jo innført på grunn av støy og brannfare. Det er ikke alle som synes dette er like artig. Dyr kan for eksempel bli skremt. Folk har en tendens til å tro at det er fritt fram med fyrverkeri, men det er det ikke, påpeker operasjonslederen.

Fosna-Folket har forsøkt å komme i kontakt med Futura barnehage, foreløpig uten å lykkes.