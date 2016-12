- Hvis musikk var religion så hadde det ikke vært noe bråk

- Jeg er altetende, og kan like gjerne høre på Jan Werner Danielsen og Sissel Kyrkjebø som AC/DC og Iron Maiden, forteller han.

Selv om det startet med Iron Maiden og AC/DC så utviklet musikksmaken seg etter hvert også til å omfavne andre sjangre og artister.

Variert musikksmak

- Jeg hører på all musikk som er bra, og ikke er «skitmusikk». Man blir kanskje litt prega når man vokser opp med musikerforeldre, men jeg kan nok takke dem for at jeg har lært å verdsette det som er bra med musikk uavhengig av sjanger, forteller Robert.

Det første som møter øynene hjemme hos ham er et bilde av David Bowie, kjøpt i Cheltenham i England kort tid før Bowie døde i januar.

Selv om musikksmaken er variert og Robert nevner mange storheter som ligger hjertet nært, er det det likevel et band som troner øverst på lista, nemlig Pink Floyd. I stua har han nå viet mye veggplass til å få på plass et spesielt kunstverk; en hyllest til Pink Floyd og konseptalbumet The Wall (1979), som det også ble film av i 1982.

Inside The Wall

- Jeg tenkte å få det printet på tapet, men så tipset en venn av meg om at jeg burde fått en kar han visste av til å male det i stedet, forteller Hellem.

Den dekorative hyllesten til Pink Floyd, eller Inside The Wall som kunstverket er kalt, er signert Aage Sletten, som brukte om lag 60 timer på å fullføre veggen.

Robert er godt fornøyd med sin nye vegg, og gleder seg til resten av huset blir ferdig så han virkelig kan ta seg tid til å nyte kunstverket og musikken. Han er imponert over detaljene og dybdeeffekten Sletten har fått frem i kunstverket.

Comfortably Numb

På veggen er blant annet teksten til Comfortably numb malt på samme måte som originalteksten er skrevet.

- Den måtte bli med. Til å begynne med diskuterte vi om Aage skulle male det så detaljert at alle ordene i teksten var lesbare. Det gjorde han, og akkurat som originalteksten er skrevet så ble det også slik på maleriet; mindre og mindre plass på sida, forteller Hellem.

- Han har virkelig lagt sjela si i dette. Man ser jo at det er Bob Geldof som sitter i stolen foran TVen, og alle de små folkene på muren, det er utrolig godt jobba å få frem alle detaljene, legger han til.

- Ideene begynte å rulle

Kunstneren ble selv fan av Pink Floyd etter oppdraget hjemme hos Hellem.

- Jeg begynte å søke etter The Wall, bilder og videoer på nett. Jeg kjøpte albumet og så filmen noen ganger. Da var det gjort, og ideene begynte å rulle, forteller Sletten.

Det var først etter at han hadde laget en grovskisse han ble fornøyd med at Sletten valgte å takke ja til oppdraget. Robert likte det han fikk se, og prosjektet var i gang.

På selve murklossene har Sletten brukt krysslaser, ellers er det brukt blyant, akrylmaling og pensler i forskjellige størrelse og litt tape for å få rette linjer.

- Ingen tvil om at jeg er blitt stor fan

- Jeg har aldri malt rett på vegg før, og heller ikke i noens hjem. Det ble en ny opplevelse. Siden det var første gang på vegg ble dette «learning by doing» i praksis. Robert har også vært delaktig med ærlige tilbakemeldinger og ideer under store deler av prosessen, forteller Sletten.

Han er tydelig på at dette er den mest spennende og største malejobben han har gjort, og muligens også den mest tidkrevende.

- Etter så lang tid med The Wall i hodet, er det ingen tvil om at jeg er blitt stor fan av Pink Floyd. Samtidig som det var godt å bli ferdig og se det endelige resultatet så er det litt vemodig, sier Sletten.

Han forklarer at han har valgt å kalle maleriet «Inside The Wall» siden den på en måte ligger gjemt bak platene inne i veggen.

- Men jeg er ikke ferdig med Pink Floyd enda, det er fortsatt mange motiver og tanker som surrer i hodet, så det blir nok å male noe på lerret til meg selv etter hvert, muligens også noe for salg, sier Sletten, som er takknemlig for tilliten han fikk fra Robert.

Med en offshorejobb med 2-4 turnus får han også tid til å dyrke og nyte lidenskapen for musikk, både heime i stua og live på konserter i inn-og utland.

- Jeg ble dessverre for sein til Pink Floyds siste turné i 1994, men jeg har fått med meg The Wall-oppsetningen flere ganger, i 2002, 2012 og 2013. Roger Waters reiser jo rundt som en slags fredsambassadør, og både bilder fra sceneshowene og tekstene aktuelle også i dagens samfunn. Vi er heldige som har noen som lager noe sånt. Hvis musikk var religion så hadde det ikke vært noe bråk, sier Robert.