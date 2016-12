Får over 750 000 kroner i kampfly-midler

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gir kommunene Ørland og Bjugn 765.000 kroner i skjønnsmidler for 2017. Pengene er en videreføring av støtte til arbeidet med å etablere kampflybasen i Ørland.

Tilflytningskoordinator

Midlene fra Fylkesmannen skal brukes til å dekke juridisk bistand, samfunns- og arealplanlegging, miljøoppfølging, informasjonsarbeid og tilflytningskoordinator.

De to nabokommunene har mottatt lignende midler siden 2013, både fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen. Dette skal gjøre dem «rustet til å møte etableringen av kampflybasen», skriver Fylkesmannen i et brev datert 23. desember.

Et viktig år

Både Ørland og Bjugn har bedt om videre støtte for året 2017, som regnes som et svært viktig år for kampflybasen. De første F-35-flyene ankommer nemlig Ørland hovedflystasjon denne høsten.

«Det arbeidet som skal gjøres i den kommende perioden vil være viktig for at denne etableringen skal bli vellykket», skriver Fylkesmannen.

Ubrukte midler

I tillegg til i overkant av 760.000 kroner i skjønnsmidler, legger Fylkesmannen til grunn at tidligere tildelte, ubenyttede, skjønnsmidler fra 2014 til 2016 overføres og benyttes neste år. Beløpet skal være på om lag 2,2 millioner kroner.

Det forutsettes fra statlig hold at midlene som overføres brukes til å etablere støtte- og planleggingsressurser både i Bjugn og Ørland.