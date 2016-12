frontpage / Nyheter Har beslaglagt førerkort etter at eldre mann ble påkjørt

Politiet har rutinemessig beslaglagt et førerkort etter at en eldre mann ble påkjørt da han var på vei over et fotgjengerfelt i Botngård i Bjugn tirsdag kveld.