Advarer mot oppdrettsanlegg

Anlegget ligger i Skjørafjorden og det er det lokale Refsnes Laks AS som har sendt søknaden. Biomasen skal ifølge brevet fra Fosen Naturvernforening utvides fra 340 til 3120 tonn, for oppdrett av laks og ørret.

Større lokalitet

De viser til at søknaden begrunnes med behov for større lokalitet. Søker har flere andre lokaliteter, og derfor mener foreninga det bør vurderes andre alternativer. De peker blant annet på at det er svært dårlige strømforhold ved Seiskjæra. Antall 0-malinger skal ifølge innsigelsen være opp mot 60 prosent. Det ideelle skal være under ti prosent.

–Dette har betydning for miljøet eksternt og for fiskevelferden internt. Næringssalter og organiske avfallsstoff gir livløs bunn og fare for algeoppblomstring. Utslippene fra et anlegg som produserer 3120 tonn laks tilsvarer kloakkutslippet fra en by på rundt 49600 innbyggere. Konsekvensene vil bli merkbare både i nærområdet og over et større fjernområde. Dette kan, spesielt i den varme årstid, føre til en oppblomstring av blant annet giftige alger, hevder naturvernforeninga.

Fiskeforbudssone

Det pekes på at det vil bli større areal med fiskeforbudssone og ferdselsrestriksjoner, at miljøfremmede stoff, som antibiotika og kjemikalier fra lusebehandling og begroingshindrende impregneringsmiddel med kobber og tinn, vil spre seg til nærliggende sjøområder og villfisk. Medisinfôret blir tatt opp av matsøkende fisk utenfor merdene.

– Dette er for dårlig belyst i utredningen. Det er et stort område for fiske med passiv redskap her. Hele Skjørafjorden er gytefelt for torsk, skriver foreninga mellom annet.

Villaksvassdrag

I 200 norske vassdrag er nedgangen av villaks så stor at arten risikerer å bli utryddet. Bestanden av atlantisk villaks er nå nede på 20 prosent av 1970 nivået. I 45 elver er bestanden borte.

– Villaksbestanden har ikke vært lavere siden 1983. Vi har i dag ikke kjennskap til mengden rømt oppdrettsfisk i gytebestanden i laksevassdragene, skriver foreninga i sin innsigelse.

De peker på at det i tilfellet Seiskjæra ligger to lakseførende vassdrag under fem kilometer fra oppdrettsanlegget, Sunnskjørelva og Håvikelva. I tillegg vil sjøørret komme under press både med hensyn til rømning og genforurensning og spredning av sykdommer og miljøfremmede stoff.

Hensynkrevende

Naturvernforeninga peker på at også Nordskjørelva i Roan har en hensynskrevende bestand av laks. Fylkesmannen har tidligere frarådd at det blir gitt konsesjon, grunnet manglende kunnskap om risiko for irreversibel skade på villaks og sjøørretbestanden. Fosen Naturvernforening støtter fylkesmannen i denne konklusjonen. I denne sammenheng nevner de samtidig at det nå søkes om ny stamlokalitet for laks to kilometer mot sør i Simavika.

Smolt

Utvandrende smolt fra elvene er ifølge foreninga eksponert for lusesmitte. Villaksbestanden under press på mange måter. Imidlertid er luseproblematikken den verste menneskeskapte trusselen. Enda verre mener de det vil være for sjøørreten som lever nesten hele sitt liv i sjøvatn. l tillegg er det kjent at lakselus kan overføres til villfisk. I tillegg pekes det på at lusemidlene som brukes er giftige for reker og kreps og at det er behov for supplerende vurderinger for status sjøørret og krepsdyr i Skjørafjorden. Naturvernforening oppfordrer fylkeskommunen til å utføre supplerende vurderinger av virkninga på skalldyra i fjorden.