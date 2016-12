Klart for grunnundersøkelser

Rambøll Norge AS skal utføre grunnundersøkelser for Statens vegvesen langs Fv 723 i Åfjord. For å kunne utarbeide endelige boreplaner, ønsker de tilbakemelding på hvor det finnes kabler, ledninger, avløp eller vassledninger i grunnen. Det er i alt seks felt fordelt på fire kart der det skal bores.