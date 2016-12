Full storm i kastene

- Vi målte 37 knop, som er sterkt kuling, i middelvind. I kastene var det 50 knop, eller full storm, forteller meteorologikonsulent Lillian Elisabeth Drilen ved Værtjenesten ved Ørland flystasjon om uværet Urd, som også sneiet Fosen mandag kveld og natt til tirsdag.

Knekt søyleosp

Fosna-Folket har ikke mottatt meldinger om store skader i Fosen etter uværet Urd, men i den nye rundkjøringa ved Vestrått i Ørland er fem søyleosp knekt rett av. De unge trærne ligger knekt i ulike retninger, men felles er at alle har gitt etter akkurat der de er sikret nettopp for å stå seg mot vinden. På sosiale medier spekuleres det i om det er stormen eller hærverk utført av tobeinte som har tatt trærne, men nabo Aud Lilleengen sier til Fosna-Folket at det blåste forferdelig i kastene på stedet der rundkjøringa er.

Vind, regn og sludd i vente

Når det gjelder været videre i romjula og nyttårshelga, så sier meteorologikonsulent Drilen at det vil bli en urolig værtype med vind og nedbør både i form av regn, sludd og enkelte haglbyger. Vindstyrken ventes derimot ikke å bli av den sterkeste sorten.

For de som lurer på om det blir vær som er egnet for fyrverkeri nyttårsaften, så opplyser Drilen at det ser ut til at vi kan vente en vindstyrke på 15 til 20 knop nyttårsaften, men at det stilner natt til 1. nyttårsdag.

Kort kuldeperiode like etter nyttårsaften

Meteorologikonsulent Drilen ser heller ikke kuldegrader i vente i romjula.

- 2. januar ser det ut til at vi kan få ned mot seks kuldegrader og landvind, men det blir bare forbigående før det kommer nytt mildvær, sier Drilen.