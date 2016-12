Bekymret for matjorda

I det siste kommunestyremøtet før jul rettet Arbeiderpartiet ved Rune Tveiten en interpellasjon til ordfører Steinar Saghaug (H) med spørsmål om kommunen kan utrede flytting/deponering av matjord med tanke på å få det inn i framtidige reguleringsplaner.

I 2015 ble det bygd ned 6400 dekar dyrka mark i Norge. Stortinget har satt et mål om at ikke mer enn 4000 dekar dyrka mark kan bygges ned hvert år.

Vil ha krav til utbygger

Blir Fosenbrua og en ny videregående skole i Vanvikan en realitet kan vi stå ovenfor økt tilflytting av folk til områdene rundt Vanvikan, Hindrum, Sæter og muligens Leksvik. Dette kan medføre stort press på dyrkajord, både med tanke på veibygging og boligbygging. Dette kan vi unngå med gode reguleringsplaner, men om vi først må, burde det være et krav til utbygger at matjordlaget skal taes vare på og deponeres eller flyttes direkte til egnede arealer i samråd med fagfolk. Dette må være arealer som i dag er marginal som landbruksjord eller er udyrka jord. Forskning viser at dette er det mulig å gjennomføre og oppnå gode avlingsresultater utført på de rette premissene. Målet må være å etablere dyrkajord av tilsvarende kvalitet som den som blir bygget ned, står det i interpellasjonen.

Enig med interpellanten

Kommunestyret bør sette fremtidige krav til fremtidige omdisponeringer og reguleringsplaner:

Når vi først må omregulere, er kravet at utbygger sørger for at matjordlaget skal tas vare på og deponeres eller flyttes direkte til egnede arealer, i samråd med fagfolk. Så jeg er enig med interpellanten, svarte ordfører Steinar Saghaug.