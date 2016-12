Omsatte for 3,4 millioner i desember

Bankkortene til Ola og Kari Nordmann får kjørt seg i desember. Omsetningen i detaljhandelsbutikkene ligger langt over normalen denne måneden, og i snitt bruker hver nordmann 11 000 kroner i julemåneden, på blant annet julegaver og mat, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Merhandel

Sør-trøndere ligger på topp i oversikten over pengebruk fordelt på fylke. I desember omsatte detaljhandelsbutikkene i Sør-Trøndelag for cirka 3,4 millioner kroner. Det er en drøy million mer enn omsetning i samme bransje i perioden januar til november i år. Merhandelen i desember er på 33,5 prosent.

Omsetningen per innbygger i Sør-Trøndelag er på 11 160 kroner.

Lavest i Østfold

Sør-Trøndelag må imidlertid se seg slått av både Oslo, Akershus og Vestfold, men forskjellene er små i teten.

Det tilsvarende tallet for Nord-Trøndelag er 10 360 kroner per innbygger. Lavest omsetning per innbygger finner vi i Østfold som ligger på 9220 kroner i desember.

Dette bruker vi pengene på

Andre «funfacts» om julehandelen i Norge: