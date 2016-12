Kjerringklumprennet skifter form

Etter evalueringen av årets renn i mars har arrangørene, Leksvik IL og Hindrum Skilag, bestemt å legge om rennet fra et ordinært turrenn til en felles skitur etter samme mal som Mefjellturen.

Behov for endringer

Komiteen har hatt evalueringsmøte og ser at det 40 år etter starten av dette tradisjonsrike rennet er behov for endringer i måten dette gjennomføres på.

- Vi har tatt utgangspunkt i at hovedmålet er å få gjennomført turen over fjellet. Men i dag er dette veldig krevende, og det er relativt få som deltar, sier Per-Arne Sæther i arrangementskomiteen for Kjerringklumprennet.

Avlysninger

De siste seks årene har rennet bare to ganger blitt gjennomført i den ordinære traseen. To ganger har det blitt avlyst, en gang har det blitt arrangert i Hovsteinan, og en gang med start i Hestdalen.

I 2016 stilte 149 løpere til start, hvorav 14 konkurranseløpere, seks som gikk kort løype på Hindrem, 34 som gikk kort løype i Hovsteinan og 95 turløpere som gikk over fjellet.

Stort funksjonærbehov

- For å arrangere rennet er 62 funksjonærer i sving på løpsdagen. Vi opplever også at gode «travere» ønsker å gi seg og at det årlig er folk som ikke møter uten å gi beskjed. Sett i forhold til et lavt antall deltakere, behovet for funksjonærer og risikoen for dårlige vær- og føreforhold gjør at vi foreslår en radikal endring, sier Sæther.

12. mars som utgangspunkt

Derfor har arrangørene valgt å kopiere konseptet til Mefjellturen slik at rennet ikke terminfestes men i stedet gjøres om til en felles tur over fjellet. Utgangspunktet nå er at Kjeringklumprennet i sin nye form blir arrangert søndag 12. mars 2017 om forholdene ligger til rette. Denne datoen kan bli endret på forholdsvis kort varsel.

