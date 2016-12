Julepynt og kuleknask på timeplanen

Juleverksted er en tradisjon mange skoler tar vare på, og gjennomfører, hvert eneste år rundt denne tiden.

Tradisjon

- Vi syns dette er en fin og viktig tradisjon. Her får elevene, og noen av lærerne, utfolde seg i å lage julepynt, bake noe av årets julebakst, støpt lys, pakket inn gaver, og annet som hører jula til, sier rektor Stein R. Hagen.

Elevene setter stor pris juleverkstedet, og de synes det er koselig å få være sammen og lage ting, og å få kjent litt på julefølelsen.

- Et privilegium

- Å ta vare på slike tradisjoner som et juleverksted kan være, er viktig for å fortelle litt om hvem vi er. Å få lov til å være med på å bringe slike tradisjoner, og ferdigheter som både baking, lysestøping og andre førjulsaktiviteter er, er et privilegium få er forunt å få være med på, sier Hagen.

Hektisk

Vanvikan skole har hatt et svært hektisk førjulsprogram nå i desember. Alle trinnene har hatt store oppsetninger i samfunnshuset, noe som har krevd masse øving fra den enkelte. Det er derfor fint å kunne avslutte før jul med en flott og rolig aktivitet som da juleverksted representerer.

