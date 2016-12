Tror på vekst i kraftbransjen

Fakta om Fosen Nett AS: Etablert 01.01.2015, men har lang tradisjon med nettdrift

Nettselskap på Fosen eid av Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

11 000 kunder fordelt på kystlandskap og fjellandskap på Fosen

Eier og drifter kraft-nettet i Bjugn, Rissa og Ørland.

Hovedkontor i Bjugn

Fakta om Fosen Kraftmontasje AS: Etablert 19.03.2015, men innehar mange års erfaring for montering av høyspent og fiber.

Eid av Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Tunge nasjonale kunder som Statkraft, Forsvarsbygg, Marine Harvest og TrønderEnergi

Hovedkontor i Rissa

10 ansatte