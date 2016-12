Nå får Stjern og Eian nytt nummer

Sør- og Nord-Trøndelag fylker slås sammen med virkning fra 1. januar 2018. Det gjør det nødvendig å endre kommunenummer i det nye fylket, fordi de to første sifrene i et kommunenummer viser til hvilket fylke kommunen tilhører.

Ikke som postnummer

Et kommunenummer er et firesifret nummer som brukes til å identifisere kommuner. Nummeret må være unikt for hver kommune, og benyttes først og fremst til statistiske og forvaltningsmessige oppgaver. Nummeret må ikke forveksles med postnummer, et annet nummer som brukes for å identifisere geografiske områder.

Praksisen med kommunenummer ble for første gang innført ved folketellingen i 1946.

Oversikt

Nye Trøndelag fylke har fått fylkesnummer 50 etter sammenslåinga. Dermed ser de nye kommunenumrene på Fosen slik ut: