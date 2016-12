- Vi har stor pågang hele året, men etterspørselen er ekstra stor før jul, forteller Grete Eid Johansen i hjelpeorganisasjonen Fattig talt, som har kommunene Ørland og Bjugn som nedslagsfelt.

Organisasjonen jobber for å motvirke fattigdom, og bistår de som sliter med å få endene til å møtes med både penger, mat, møbler og klær.

Donerer gavekort

Organisasjonen drives på frivillig basis, og får pengegaver og varer fra både bedrifter, lag og foreninger og privatpersoner. I desember er det særlig mange som tar kontakt.

- Mange gruer seg til jula. De aner ikke hva de skal gjøre for å gjøre jula fin, med både gaver og mat, sier Eid Johansen.

I år har organisasjonen oppfordret sine givere til å donere gavekort fra ulike butikker på Fosen.

Skjult fattigdom

- Det gjør fordi vi er opptatt av at de foreldrene som tar kontakt med oss og ikke har råd til gaver til barna sine, skal få dra ut og kjøpe gavene selv. Det er vi veldig nøye på, fordi gaven skal være fra foreldrene, ikke fra oss, sier hun.

Foruten familier er det mange eldre, enslige og enslige forsørgere som ber om hjelp i juletiden. Ifølge Eid Johansen er det overraskende mange som må klare seg på svært lite penger på Fosen.

- Det er dessverre mye fattigdom på Fosen, og det er økende problem. Fattigdom her ute i distriktet er mer skjult enn i byene, og vi visste ikke at det var så ille da vi startet opp Fattig talt. Vi vet ikke hva som foregår innenfor husets fire vegger.

- Skremmende historier

Eid Johansen driver organisasjonen sammen med ørlending Tina Rødde Paulsen. De to kommer tett på menneskene i sitt arbeid.

- Det er ganske skremmende historier vi får høre, der folk mangler både mat og tak over hodet. Vi har til og med opplevd at enkelte har sett seg nødt til å spise dyremat for å holde det gående, forteller Eid Johansen.

Ifølge henne kan fattigdom ramme alle.

- Alle kan havne i en situasjon der man blir fattig. For noen kan det være at man bygger seg nytt hus med bakgrunn i to inntekter. Så mister den ene jobben, og det blir trangt økonomisk. Man kan også oppleve å bli ufør eller uten arbeid. Og har man ikke inntekt får man heller ikke lån i banken, sier hun, og påpeker at mange som har slank lommebok kan bli fristet til å ta opp dyre forbrukslån.

Krisesituasjoner

- Enkelte lån kastes jo nærmest etter folk, og mange biter på fordi de ikke ser noen annen utvei. Vi prøver å hjelpe folk før de går i denne fella, og stiller opp i krisesituasjoner.

I tida før jul har organisasjonen klart å hjelpe samtlige som har tatt kontakt, enten det gjelder penger til julemat eller gaver til barna.

- Vi har også sørget for at folk med dårlig råd kan få dekket billett til å reise hjem til familien sin i jula. Det finnes egentlig ingen begrensninger på hva vi gjør for folk, vi hjelper alle som trenger det med hva enn det måtte være, sier Eid Johansen.

Stor giverglede

Sponsormidler fra Ørland sparebank, overskudd fra loddsalg og private donasjoner kommer godt med i arbeidet.

- Folk er så flinke til å gi, og vår erfaring er at det bestandig ordner seg på et vis dersom vi trenger noe. Det er godt å tenke på at flere forhåpentligvis gleder seg til jul nå, enn før de tok kontakt med oss.

- Har arbeidet dere gjør endret perspektivet på jula for deg?

- Ja, man får et annet perspektiv. For enkelte kan 500 kroner være lite, mens for andre er det veldig mye penger. Vi ser gleden i øynene til folk når de får 500 kroner til å handle inn til jul. Da var plutselig høytida berget, sier hun.