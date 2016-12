Mye vind og fare for høy vannstand

- Allerede i kveld vil vinden øke på. Først vil det bli sørøstlig stiv kuling, før vinden dreier over til sørvestlig stiv til sterk kuling, opplyser meteorolog Justyna Wodzizko i Meteorologisk Institutt.

Vind og nedbør

Det blir en god del vind, og i tillegg mye nedbør, forklarer hun.

- På kysten vil nedbøren komme i form av regn. Det vil bli litt mer julestemning og snø om man kommer inn i fylket, men ved kysten vil det være regn og vått, sier hun.

Meteorologisk Institutt har også sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold for hele Sør-Trøndelag.

- OBS-varselet gjelder vind og mye nedbør, regn og snøfokk gir vanskelige kjøreforhold, så man må ta hensyn til det, sier Wodzizko.

Liten storm

Når vi kommer til julaften kan det også bli enda mer vind, forteller hun.

- Det vil fortsatt blåse godt, og det er mulig at det blir opp til liten storm på kysten. Hele fylket får smake på stormen, sier hun.

Det vil også komme noe byger, og temperaturen vil ligge på mellom to og fire grader på dagtid.

- Er det fare for høy vannstand?

- Ja, det er det. Men det ligger under kriteriene for OBS-varsel, det er hovedsaklig Vestlandet sør for Stad som har høyest risiko for vannstand. Men de som har båt bør nok passe på litt, sier meteorologen.