Får ny og større skole for 88 millioner kroner

Kommunalsjef plan, drift og landbruk i Ørland kommune, Arnfinn Brasø, bekrefter fredag at Einar Brekstad AS har levert den laveste prisen av de åtte anbyderne som ønsket å bygge den nye barneskolen, og at prisen er på om lag 88 millioner kroner.

Differanse på 30 millioner kroner

- Jeg har i dag sendt brev til formannskapets medlemmer med orientering om dette, sier Brasø. Han bekrefter også at det var en differanse på ti prosent fra laveste og opp til det neste laveste anbudet, mens differansen mellom prisen på 88 millioner kroner og opp til det høyeste tilbudet var på 30 millioner kroner.

Etter harde forhandlinger fikk Ørland kommune 100 millioner kroner ved salget av Hårberg skole til Forsvarsbygg. Hårberg er nærmeste nabo til kampflybasen, og uegnet som skole blant annet på grunn av flystøy.

Uteareal i tillegg

Brasø understreker at prisen man nå har for ny skole omhandler selve skolebygget. Blant annet vil opparbeiding av utearealene komme i tillegg.

Kommunalsjefen sier at man etter at anbudsfristen gikk ut for to dager siden har jobbet med å kvalitetssikre anbudene som er kommet inn, og at det så langt ikke er undertegnet kontrakt med Einar Brekstad AS. Brasø sier imidlertid at han regner med at en kontrakt blir signert rett etter nyttår, og at byggestart også blir nesten umiddelbart etter at vi skriver 2017.

Ferdig til påske i 2018

- Den nye skolen skal stå ferdig til påska i 2018, og ved skolestart i august 2018 skal vi være helt ute av Hårberg skole, sier Brasø. Han regner nå med at kommunen også skal være i stand til å gå til innkjøp av en god del nytt utstyr og materiell til det nye skolebygget.

