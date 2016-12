Er dette årets mest kjøpte julegave?

Gavekortautomaten ved Fosens største kjøpesenter har travle dager før jul. Daglig leder Silje Nesset i Ørland Næringsforum (ØNF) bekrefter at Ørlandsgavekortet har blitt en formidabel suksess i julestria. I fjor ble det kjøpt 250 kort fra automaten i perioden 15. til 22. desember. I år er tallet for de samme dagene nesten 400 kort, og fra starten av julemåneden og fram til 22. desember i år har automaten «levert» gave til 516 fosninger. I tillegg kommer gavekortene mange firmaer har kjøpt som julegave til ansatte.

Enkelt og greit

Bjørn Berg er en av dem som har gjort julegavekjøpet enkelt ved å benytte automaten.

- Lettvint, så får alle kjøpe seg det de ønsker, sier Berg om gavekortene fra automaten ved Libra Shopping på Brekstad.

Ikke alle som tidlig på dagen lille julaften tok turen bort til gavekortautomaten ville stille på bilde for lokalavisa, det ville ødelegge overraskelsesmomentet når julegavene skal pakkes opp lørdag kveld. Men for mannen som ikke har peiling på hva han skal kjøpe til kona, så er gavekort tydelig en grei løsning.

Lokal handel

- Det som er positivt med gavekortautomaten er at den støtter opp om lokal handel, sier Silje Nesset i ØNF. Hun forteller også at erfaringer etter at automaten kom på plass til fjorårets julehandel er at mottakerne benytter kortet.

- Man trenger ikke bruke hele beløpet på kortet samtidig, og kan også bruke beløpet man har fått i flere butikker. Det er svært få kort som ikke er benyttet, men vi ser at enkelte kan ha igjen et beløp på to-tre kroner, sier Nesset.

Hun legger til at Ørland Sparebank garanterer for beløpene som gis på kortene.

- Det er en trygg gave, sier Nesset.

Skal ikke gå tom

Lille julaften startet hun dagen med å etterfylle kort i automaten, og regner med det blir flere turer i samme ærend i løpet av dagen.

- Jeg er på jobb julaften også, for å være sikker på at automaten ikke går tom, avslutter Silje Nesset.

Kun seks prosent lar netthandel dominere

Bare seks prosent av nordmenn kjøper de fleste eller alle gavene på nett. Det viser en ny undersøkelse Respons Analyse har utført for SpareBank 1. Hele 53 prosent svarer at de vil kjøpe en eller flere julegaver på nettet i år. Det er opp fra 42 prosent for to år siden.

Det betyr at over 2,1 millioner voksne velger å gjøre unna noe av julehandelen på nett. 6 prosent, eller 230.000 personer, kjøper de fleste eller alle gavene på nett.

– Det er fortsatt langt igjen før nettet overtar for den fysiske butikken, men nå kommer nettbutikkene for fullt, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Netthandelen øker til tross for meldinger i det siste om forbrukere som er blitt svindlet på nett og kortinformasjon som har havnet i feil hender. Forbrukerombudet har utarbeidet en svarteliste over rundt 200 useriøse nettbutikker.