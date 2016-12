Verftet sikret femårsavtale med Hurtigruten

Hurtigruteskipet MS Nordlys er første jobb i forbindelse med avtalen.

- Nordlys kommer til verftet i Rissa 18. januar. Den skal inn på et 11 dagers langt verkstedsopphold, sier verftsdirektør Anders Straumsheim til Fosna-Folket.

Konkurs og oppstart

Rissa-verftet gikk for første gang konkurs i fjor høst. I perioden forut for konkursen hadde verftet ukrainske eiere og gikk under navnet Noryards Fosen. Bare uker etter konkursen, var verftet på føttene igjen under navnet Fosen Yard AS. En storkontrakt på en stor ombygging og fire restaureringer av totalt fem hurtigruteskip sikret jobb i ett år, riktignok med en dødperiode fra våren til høsten i år.

- Hvordan har det gått økonomisk med disse jobbene?

- Vi har vært på budsjett på alle jobbene. Alt har gått som planlagt. Vi har gått i pluss, svarer Straumsheim som ikke vil oppgi eksakte beløp.

Overskuddet bruker Fosen Yard AS til å stille som garanti på nye jobber.

Ny kontrakt

30. november i år kom nyheten om at Rissa-verftet har sikret en ny kontrakt på ombygging av passasjerferjene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord. Ferjene ble i sin tid bygd på Rissa-verftet mens verftet fortsatt het Bergen Group Fosen. De to ombyggingsjobbene vil gi jobb på verftet fra november i 2017 til februar-mars i 2018.

- Fornøyd

Nå har altså verftet landet en rammeavtale med Hurtigruten. Hvor mye arbeid og kontrakter avtalen vil gi verftet, er foreløpig uklart.

- Først og fremst så betyr dette at Hurtigruten er fornøyd med jobben vi har gjort på hurtigruteskipene som har vært innom verftet det siste året. Avtalen betyr at vi kan bli foretrukket for fremtidige jobber dersom vi er konkurransedyktige. Dette er et signal om at Hurtigruten vil fortsette å samarbeide med oss. Vi skal sette oss ned med Hurtigruten på nyåret, så får vi se hvilke flere jobber denne avtalen kan generere, sier Straumsheim.

Bygger opp renommé

Verftsdirektøren legger ikke skjul på at det tar tid å bygge opp renommeet til Rissa-verftet.

- Det er fort gjort å rive ned et renommé, men det tar lang tid å bygge det opp igjen. Med denne rammeavtalen samt kontrakten med Fjord Line så er vi godt på vei til å lage fundamentet for en mer stabil drift ved verftet. Kontinuitet er målet. Nå blir vi mer og mer sett på som en likeverdig konkurrent i markedet, og det er bare ett år siden konkursen, påpeker Straumsheim.

Han mener det er tidligere tapsprosjekt og konkursen i fjor høst som har ødelagt litt av verftets rykte.

- Hvorfor har dere klart å unngå nye tapsprosjekter på jobbene dere har gjort for Hurtigruten det siste året?

- Vi har vært litt tilbake til røttene nå. Så har vi hatt styringen og kontrollen selv uten å bli overstyrt av andre. Folk har stått på i alle ledd. Nå skal vi glede oss over avtalen med Hurtigruten, så får vi se hva mer som kan komme ut av den avtalen, sier Straumsheim.

Kjempet om nybygg

Siden oppstarten etter konkursen for drøye ett år siden, har verftet kun ansatt folk i prosjektstillinger. Slik er det fortsatt, og verftet må trolig ha enda mer kontinuitet og forutsigbarhet fremover i tid for å kunne gå til faste ansettelser.

Verftet har i høst også konkurrert om å få nybygg til Rissa, uten å lykkes så langt. Fosen Yard AS leverte blant annet tilbud på bygging av de nye Flakk - Rørvik-ferjene. Et nybygg vil imidlertid ikke gi arbeid på Rissa-verftet før om lag halvannet år etter inngått kontrakt. Dette skyldes at skrogene bygges i utlandet, og at verftet i Rissa står for innredning og ferdigstillingen av fartøyene.