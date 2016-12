Trodde ikke han kjørte så fort som 138 km/t

Fosen tingrett dømte mannen til 18 dagers fengsel. Han må også betale en bot på 10 000 kroner. I tillegg må han vente ti måneder før han kan ta lappen på ny. For å få førerkortet igjen, må mannen avlegge ny praktisk førerprøve.

Trafikk-kontroll

Det var den 20. november i år at UP stanset mannen i en fartskontroll i Ervika i Bjugn. Kjøretøyet ble målt til 138 kilometer i timen i 80-sonen. Saken mot mannen ble behandlet som en tilståelsesdom i Fosen tingrett. Siktede møtte og ga en uforbeholden tilståelse etter siktelsen.

«Retten legger til grunn at alle instrukser for bruk av laser er fulgt og at det ikke er noen tvil om riktigheten av måleresultatet», heter det i dommen.

Ikke uenig med UP

Det var cirka klokken 01.00 natt til søndag at siktede ble stanset i fartskontrollen. Mannen har forklart at han var «litt stresset» da han kjørte. Han var klar over at fartsgrensen på stedet var 80 kilometer i timen og at han holdt «for høy hastighet». Mannen trodde imidlertid ikke at han kjørte så fort som 138 kilometer i timen. Sjåføren bestrider imidlertid ikke måleresultatet.

«Særlig stor farerisiko»

I formildende retning la retten blant annet vekt på siktedes tilståelse som førte til en rask rettsbehandling med tilståelsesdom. I skjerpende retning vektla retten den høye hastigheten.

«Det er på det rene at siktede holdt en hastighet av 138 km/ i 80-sone. En så stor hastighetsoverskridelse som foreligger i dette tilfelle innebærer en særlig stor farerisiko og skadepotensiale. Kjøringen fant sted tidlig natterstid. Kjøringen fant imidlertid sted lørdag kveld/natt til søndag, et tidspunkt i helgen der det normalt er en del trafikk. Unge mannlige sjåfører, høye hastigheter i festsammenheng, full bil der noen gjør bruk av alkohol utgjør et stort samfunnsproblem. Allmennpreventive hensyn tilsier at det bør reageres strengt på dette», står det i dommen.