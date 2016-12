Slik gir du hunden en fin jul

I julen er det mange kjæledyr som opplever at hverdagsrutinene endrer seg. Det er flere folk i huset, vi går mye på besøk og reiser mer. Siden hunden er et vanedyr og liker faste rutiner, kan den fort bli litt stresset av at ting er annerledes enn det pleier å være. Så gå de vanlige turene og sørg for at hunden får de timene med søvn den trenger, er rådene fra Mattilsynet før jul.

- Godt av en pause

Og selv om hunder har godt av å sosialisere seg, kan det være fint for dem med en liten pause julekvelden. Kanskje den heller ikke trenger å være med på alt, forteller seniorrådgiver Maria Været Veggeland i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

- Noen hunder synes det er vanskelig å avreagere og slappe av i en hektisk atmosfære, for eksempel i familieselskap, så sørg for å skjerme dem ved behov, sier Været Veggeland.

Kan bli syk av fet salt mat

Klart det kan være fristende å gi hunden noe ekstra godt å spise i julen som den ikke får til vanlig, siden vi koser oss sånn, men pass på at den ikke får i seg for salt, fet eller krydret mat.

Spiser hunden rester fra julematfatet, som ribbe og pinnekjøtt, kan den nemlig få mage- og tarmproblemer som diare, oppkast og i verste fall forgiftning. At kvelden ender hos dyrlegen er ikke noe hyggelig for noen.

- Selv om hunden kan ha glede av litt variasjon i kosten, kan den også få fordøyelsesproblemer ved endringer. Hvis hunden er vant med én eller noen få typer mat til daglig, er det ikke lurt og plutselig fôre dem på uvant mat, sier Veggeland.

For det er stor forskjell på hva hunder tåler å spise av ny mat. Men små porsjoner av julemat som ikke er for salt og ikke inneholder farlige bein kan hunden godt få hvis den er vant til variert kost.

Ikke gi hunden bein

Som vi vet liker hunden å gnage på bein, men her må vi være ekstra på vakt så den ikke får i seg noe under bordet.

- Jeg anbefaler ingen å gi hunden ekte bein. Det kan skade tennene, sette seg fast, gå gjennom tarm, spiserør eller magesekk, og kan også gi magetarminfeksjon, sier veterinær og President i Den norske veterinærforening, Torill Moseng.

Selv om det kan gå bra med forskjellige typer bein, ser hun i praksis at det mange ganger går dårlig.

Hvis hunden likevel skal få et «bein», anbefaler Moseng å gi den et tyggebein av eksempelvis oksehud eller grisehale.

- Tyggebeinet kan gis til hunden når den er sammen med eier slik at man ser at det ikke settes fast i halsen, noe som ikke så sjeldent kan skje, sier hun.

Søte (giftige) godsaker

Noe av det beste med julen er alle søtsakene. Sju slag dandert på fat, delfiakaker og brente mandler. Ikke minst er det mye sjokolade som står framme som hunden i verste fall kan bli forgiftet av.

Ifølge Moseng inneholder nemlig kakaobønnene i sjokolade varierende mengder teobromin, som kan være giftig for både hunder og katter.

Symptomer på sjokoladeforgifting kan være oppkast og diare, men hunden kan også bli veldig tørst eller unormalt urolig.

- Det finnes mye annen fin hundegodis som er mer riktig for hundemaven, sier Moseng.

Spør veterinæren hva som er god hundegodis, men prinsippet er ikke for mye uvanlig mat i forhold til daglig kost, og helst rent kjøtt eller noe som er beregnet for hundemaver.

Et viktig tips for hundejula? Sjekk hvilken dyrlege som holder åpent, og hvem som har akutt vakt.