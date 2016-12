Har hjulpet 16 familier på Fosen med mat og gaver til jul

Før jul har den frivillige organisasjonen fått inn og levert ut mat og gaver til hele 16 familier forskjellige steder på Fosen.

- Evig takknemlige

- Vi hadde ikke klart det uten all hjelpen vi har fått av privatpersoner, og butikker som har sponset oss med gaver. Rissa næringsforum har stått på fra dag én og samlet inn gaver for oss. Vi er evig takknemlige for de som har hjulpet oss, men også de som har tatt i mot vår hjelp, sier Thørnquist.

LES OGSÅ: Julie (18) vil hjelpe barnefamilier –nå har hun startet egen organisasjon

Til å begynne med kom det flere reaksjoner på at organisasjoner startet opp, mange mente at det var ikke «så dårlig stelt» på Fosen at det var behov for Hearts of Hope.

- Vi fikk jammen sett en annen side av det. Vi er så glade for at hele 16 familier har sendt søknad til oss, for det er ingen skam å be om hjelp, vi er her for en grunn, sier Julie.

Håper flere vil be om hjelp

Søknadene er kommet inn på e-post, gjennom Facebook og på anonyme meldinger.

- Vi trenger ikke så veldig mye informasjon så lenge vi får et lite innblikk i situasjonen. Vi håper også at ordet sprer seg slik at det å be om hjelp fra oss ufarliggjøres. Vi er veldig glade og rørt over at vi har fått til dette, forteller Thørnquist.

Hun understreker også at organisasjonen hjelper folk hele året rundt, og viser til organisasjonens facebookside for mer informasjon.