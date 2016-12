Kjøper utstyr til landsleiren

Speidergruppa har planer om å delta på landsleiren neste år, som går av stabelen i Bodø.

Kjøper utstyr

- Pengene skal brukes til innkjøp av utstyr for å lage mat i, blant annet under landsleiren. Det var stor glede hos de unge speiderne som fikk den store sjekken. Dette kan gjøre vår aktivitet bedre. Vi har fokus på å lage god mat når vi møtes, og spesielt når vi er på tur, sier spederleder Gisle Bedin.

Bålkjøkken

Rissa Speidergruppe trenger både telt og kokeutstyr før landsleiren.

Planen er at det nå blir både bålkjøkken og gasskokeapparat for tre patruljer, i tillegg til brannslukkerutstyr og patruljetelt for leirbruk.

Trenger klubbhus

- Det vi mangler nå er et klubbhus og en vegg for å henge gavesjekken på, sier Gisle Bedin.