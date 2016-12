Gir 15.000 kroner til nødhjelpsorganisasjon

Under tirsdagens formannskapsmøte i Bjugn ble det enstemmig vedtatt å donere 15.000 kroner til organisasjonen Leger Uten Grenser.

- Gjort inntrykk lenge

Bakteppet for donasjonen er borgerkrigen i Syria og den kritiske situasjonen i den syriske byen Aleppo, forklarer ordfører Ogne Undertun (Ap).

- Jeg fikk ideen kvelden før møtet. Det er på tide at man viser litt interesse for noe annet enn seg selv. Krigen i Syria har gjort inntrykk lenge, men det har vært håpløst å bevilge penger til dette formålet før vi har hatt orden på økonomien. Det har vi nå, og da mener et samlet formannskap at vi burde gi, sier Undertun.

Symbolsk

Årsaken til at valget falt på nettopp Leger Uten Grenser, en medisinsk hjelpeorganisasjon som sender både leger, sykepleiere og andre feltarbeidere til nødhjelpsprosjekter verden over, forklarer Undertun slik:

- Det er en politisk nøytral organisasjon som ikke tar side i konflikten, sier han.

15.000 kroner overføres fra kommunen til organisasjonen innen kort tid.

- Det er ikke et svært beløp, men mer en symbolhandling for å støtte arbeidet, sier Undertun.