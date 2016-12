– Julegave kan bli livsfarlig prosjektil

- Et nettbrett kan bli et «hammerslag» i seteryggen eller i bakhodet på føreren. Et brett veier under en kilo. Usikret i baksetet vil dette treffe seteryggen foran med en kraft med 24 kilo ved en bråstopp i 50 km/t. Økes farten til 70 vil kraften bli 36 kilo og hele 96 kilo i 100 km/t, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Større skadeomfang

Vegvesenet ber folk om å være særlig oppmerksomme på sikring av last i disse juletider, da mange legger ut på juleferie med bilen full av myke og harde pakker.

En julegave kan ved bråstopp bli til et livsfarlig prosjektil i bilen, skriver de i meldinga.



- Ved en ulykke eller bråbrems vil usikrede gjenstander bak slynges fremover. Dette utgjør en stor fare for fører og passasjerene. Mangelfull og dårlig sikring av last i bil fører til at skadeomfanget blir større i mange ulykker, sier Gustavsen.

Sikres før kjøring

Ifølge Gustavsen har det forekommet i flere ulykker at personer har overlevd selve kollisjonen, men senere omkommet etter å ha blitt truffet av usikret last inne i bilen.

- All last må sikres forsvarlig før du starter kjøringen. Vi vil ha alle trygt fram og tilbake i jula, sier vegdirektøren.

Tips for korrekt lasting