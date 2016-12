Et 50-talls store og små fant mandag kveld veien til Meieriparken i kystbyen Brekstad etter at den lokale Ap-politikeren Gunnhild Tettli tok initiativet til en lysaksjon for de tusener av sivile som rammes av krigshandlingene i den syriske byen Aleppo.

Snakker til verden

I sin appell tok Tettli utgangspunkt i en Twitter-melding som den sju år gamle jenta Bana sammen med sin mor publiserte forrige uke. I meldingen skriver sjuåringen: «Mitt navn er Bana. Jeg er sju år gammel og snakker til verden fra Øst-Aleppo. Dette er et avgjørende øyeblikk for meg – jeg kommer enten til å leve eller dø.»

- Kanskje er det lettere å like naboens pepperkakehus enn å respondere på bilder av blodige kropper under sprengte bygninger. Jeg får fortsatt mange flere likes på facebook hvis jeg poster juleverksted og kalendergaver enn oppfordringer fra Redd barna og andre hjelpeorganisasjoner, sa Tettli i regnværet på Fosen.

Alle kan gjøre en forskjell

Tettli mener alle kan gjøre en forskjell, også om man befinner seg på Fosen eller Ørlandet. Hun trakk fram omtanke, nestekjærlighet og støtte til hjelpeorganisasjoner som måter alle kan bruke for å vise at vi ikke kan akseptere det som skjer med våre medmennesker i Aleppo.

Syria-ørlendinger

Blant de mange som trosset kveldsmørket og regnværet var Farah Mouhamed. Farah har selv flyktet fra krigen i Syria, og er nå en av flere syrere som har skapt seg en ny og trygg heim på Ørlandet.

Midlene som ble samlet inn i løpet av lystenningen mandag kveld går i sin helhet Redd Barna, en organisasjon som akkurat nå er på plass for å bistå med mat, varme og omsorg til mennesker i Aleppo.

LES OGSÅ: Rosenbergere for Røde Kors

Sju år gamle Bana er nå evakuert fra Øst-Aleppo, men det betyr ikke at lidelsene er over for de som fortsatt befinner seg i den krigsherjede byen i Syria.