Vestlandsverft bygger nye Fosen-ferjer

Det ble i juni i år klart at rederiet Fjord1 skal drifte sambandet Brekstad - Valset fra 2019 og ut 2028.

Halv milliard

Sysla.no skriver tirsdag at verftet Hayvard skal bygge totalt tre nye elferjer for Fjord1. To av dem skal altså inn i sambandet Brekstad - Valset fra 1. januar 2019. Kontraktsverdien er på i underkant av en halv milliard kroner.

Verftsdirektør Anders Straumsheim svarer nei når Fosna-Folket spør om Rissa-verftet var med i konkurransen om å bygge de nye elferjene. Fjord1 bekrefter at både nasjonale og internasjonale verft kjempet om kontrakten.

Testtur i 2018

Arbeidet med de nye ferjene starter umiddelbart. Skrogene bygges av et annet verft i utlandet, men Fjord1 vil foreløpig ikke si hvor. Ferjene skal utrustes på Havyard-verftet i Leirvik.

- Vi ønsker å få de to ferjene som skal til Fosen, overlevert i oktober-november 2018. Vi vil teste dem i rute i sambandet Brekstad - Valset før vi overtar 1. januar 2019, forteller regionleder Odd Reidar Ormåsen i Fjord1.

Det betyr at de splitter nye Fosen-ferjene blir å se på fjorden allerede før jul i 2018.

Ambisjon om helelektrisk

Fjord1s ambisjon er at de nye ferjene skal gå mer eller mindre helelektrisk.

- I store deler av året vil de bare bruke elektrisitet som energikilde. Når værforholdene eller annet krever mer energi, har vi muligheten til å få ekstra kraft fra dieselgenerator. Generatoren kan gå på diesel eller biodiesel. Hvor mye annen kraft enn elektrisitet vi må supplere med, vet vi ikke før vi har testet ferjene i sambandet, forklarer Ormåsen.

De nye ferjene lades mens de ligger til kai mellom avgangene.

- Det er et automatisk system. En mulig løsning er en slags arm som går inn i skroget på ferjen. Armen fungerer som ladekontakt. Dette blir en form for sjokk- eller hurtiglading, forklarer Ormåsen.

Les mer: Møre-verft bygger de nye Flakk - Rørvik-ferjene

Brekstad – Valset fra 2019