Snart åpnes det for biltrafikk her

- Brandsøy bru er støpt, og åpnet for gangtrafikk tirsdag morgen, opplyser landbrukssjef Sørgård.

Sørgård forteller at det ble litt kluss med brua med tanke på stenging av fylkesveien etter raset tirsdag for to uker siden, men på fredag så vil brua også kunne åpnes for biltrafikk.

LES MER: Nå skal denne rives og bygges opp på nytt

- Fylkesveien ble åpnet i tide, så på fredag en gang etter klokken 12 vil brua også åpnes for personbiltrafikk, sier Sørgård.