Nå blir det flere skiløyper

Skigruppa har søkt om støtte til å kjøpe løypemaskin og fikk innvilget sin søknad om 100.000 kroner.

- Dette betyr utrolig mye for oss, sier leder av skigruppa, Gerald Eriksen, som selv ikke var til stede under overrekkelsen, men ble overrasket etterpå.

Investering

Ei ny maskin koster over to millioner kroner, men skigruppa har nylig kjøpt ei brukt maskin av Trondheim Bydrift. Den kostet 620.000 kroner. Med 100.000 kroner som de fikk for den gamle og 100.000 fra Gjensidigestiftelsen er summen plutselig redusert til 420.000 kroner for investeringen.

Trengte ny

- Dette er en maskin som er tilsvarende den Fjellørnen har. Vi kjører jo opp løype blant annet til Storhaugrennet, og i Granlund der det arrangeres blant annet Karusellrenn. Den gamle maskina var fra 1984 så nå gleder vi oss over en «ny» løypemaskin, sier Gerald Eriksen.

Normalt er det rundt 60 personer på treningskveldene, og over 100 deltakere i karusellrennene som arrangeres.

Idrettslaget har tro på at med flere løyper å velge i, og andre typer løyper, vil gjøre sitt til at flere kommer seg ut på ski.

Nå mangler det bare en ting, nemlig snø.