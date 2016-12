Enda en leder har sagt opp

Solvåg har vært ansatt i Leksvik kommune siden august 2010, og han har bekledt flere stillinger. De to siste årene har han vært kommunalsjef for teknikk, landbruk og miljø.

Vil ha større utfordring

- Bakgrunnen for at jeg har sagt opp er at jeg ønsker en mere utfordrende stilling enn hva jeg ville ha blitt tilbudt i Indre Fosen kommune. Jeg har fått ny stilling som teknisk sjef i Vågsøy kommune, sier Solvåg.

Det har vært turbulente tider i kommuneledelsen i Leksvik den siste tiden, og Solvåg inrømmer at han har følt på det.

- Det siste halvåret har det vært tyngre å være i systemet. Det har vært mye uro, sier han.

Han har tre måneders oppsigelsestid i jobben i Leksvik kommune.

- Ingen dramatikk

Rådmann Vigdis Bolås i Leksvik kommune ser ingen dramatikk i Solvågs oppsigelse.

- Jeg fikk oppsigelsen i dag, og har ikke rukket å tenke så mye rundt saken. Men det er naturlig at folk velger å skifte jobber og at de ønsker nye utfordringer. Jeg ser ingen dramatikk i denne oppsigelsen, sier hun.

Flere ledere i Leksvik har sagt opp og sluttet i sine stillinger de siste månedene.

- Jeg skjønner det hvis folk reagerer på dette. Vi har hatt en spesiell situasjon i Leksvik den siste tiden, sier Bolås.

Hun regner med at det vil bli konstituert en person i stillingen som kommunalsjef i Leksvik ut året i 2017 etter at Solvåg slutter.