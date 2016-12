- Det er en del stormsentre på vei inn, og Midt-Norge er da utsatt. Det blir jevnt og trutt kuling utover jula, med vind som kan komme opp i storm styrke, forteller Innesdal.

Vil merkes godt

Det er mulig at man på Fosen slipper unna den kraftigste vinden, men det vil uten tvil merkes godt at det blåser, forklarer hun.

- Det blir stort sett sør/sør-vestlig kuling, skyet vær, regn og sluddbyger. Ikke akkurat en fin oppladning til jul, men det blir fint innevær, sier meteorologen.

På selveste julaften er det mulig at det blir litt mindre nedbør på grunn av vindforholdene.

- Det vil bli frisk bris til kuling utsatte steder, men det er ikke sikkert at det blir så mye nedbør. Temperaturen vil ligge på rundt to til fem grader på dagtid og ned mot null på natta. Så det kan hende dere våkner opp til at det ligger litt snø på bakken om morgenen, sier Innesdal.

- Trekk ut mellom de verste slagene

Nedbørstypen vil variere litt ut i fra temperatur, men stikkordene for jula i år er nok lavtrykk og mye vind, som også ser ut til å fortsette i romjula.

- Det blir som sagt fint innevær. Man får nyte det å bare være inne og kose seg, og så trekke ut mellom de verste slagene. Leve litt i nuet, sier Innesdal.