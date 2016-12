Vil vurdere kommuneadvokatstillingen

Ei enstemmig Fellesnemnd for Indre Fosen vedtok i sitt siste møte å vurdere om det egentlig er behov for en kommuneadvokat i den nye kommunen.

Dretvik

Den permitterte rådmannen i Leksvik, Kai Terje Dretvik, skal etter planen tre inn som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune fra den dagen den nye kommunen blir en realitet, men etter fellesnemndas vedtak er det mere usikkert.

Saken om kommuneadvokatstillingen kom opp i forbindelse med behandlingen av økonomi- og handlingsplan for 2018–2020 for Indre Fosen.

Forslaget om å ta en vurdering av behovet for en kommuneadvokat ble fremmet av Kurt Myrabakk (Leksvik Frp).

- Vil det bli behov for en kommuneadvokat i den nye kommunen? Jeg foreslår at stillingen blir tatt opp til vurdering, sa Myrabakk.

- Jeg støtter Kurts forslag, sa Rissa-ordfører Ove Vollan (H).

To endringsforslag

Det ble fremmet to andre forslag til endring i økonomi- og handlingsplanen.

Vegar Heide (Rissa MDG) foreslo å stryke 18 millioner kroner til tomt for ny videregående skole i Vanvikan fra planen. Hans forslag fikk bare to stemmer.

Per Kristian Skjærvik (Rissa Ap) foreslo at man skulle legge et enda større politisk press på arbeidet med Trondheimsfjordbrua. Dette forslaget ble vedtatt mot tre stemmer.

