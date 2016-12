Nå snakker Ørland og Bjugn sammen

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland bekrefter at han sammen med ordførerkollega Ogne Undertun (Ap) i Bjugn samt rådmennene Snorre Glørstad fra Ørland kommune og Emil Raaen fra Bjugn kommune mandag møttes til en uformell samtale etter invitasjon fra Ørland kommune.

- Av høflighet

- Vi har i dag hatt en uformell samtale av høflighet med Ørland, etter at de ba om det, der vi klargjorde at vi er i forhandlinger med Åfjord, opplyser ordfører Undertun i en e-post til Fosna-Folket. Han forklarer at samtalen var koblet til brevet formannskapet på Ørland vedtok 1.desember, et brev til fylkesmannen der det går fram at Ørland fortsatt har en åpen dør til Bjugn i kommunereformprosessen.

- Telefon fra Tom

- Vi snakket knapt om innbyggerinitiativ. Jeg fikk en telefon fra Tom ( ordfører Tom Myrvold i Ørland, red. anm.) 14.12.16 om vi kunne ta en prat i forbindelse med brevet til Fylkesmannen. Jeg sa selvfølgelig ja til det. Hvordan innbyggerinitiativ skulle behandles ble ikke drøftet, opplyser Undertun.

Kommunestyret i dag

I Bjugn skal kommunestyret i morgen tirsdag diskutere innbyggerinitiativet som er tatt for å blåse liv i en dialog med Ørland. Nå bekrefter ordfører Myrvold at det også i Ørland vil komme et saksframlegg i forbindelse med det parallelle innbyggerinitiativet i Ørland som ber om at dialogen med Bjugn tas opp på nytt.

«Positiv tone, med gjensidig repsekt»

Myrvold fikk i dag overlevert ei liste som 250 ørlendinger har signert. Oppropet de har stilt seg bak lyder som følger: «Kommunene Bjugn og Ørland utgjør på alle måter en naturlig enhet, og vi ber om at våre folkevalgte politikere gjør et nytt forsøk på å oppnå en sammenslåing. Dette må skje i en positiv tone, med gjensidig respekt og uten negative henvisninger til hva som har skjedd tidligere.»