Kom uskadd fra brann i bolig

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 22.40.

- Førstemeldingen gikk ut på at et kjøkken var overtent, sier fagleder for brannvesenet på stedet Bjørn Vangen.

Uskadd

Jan Inge Rønning var hjemme sammen med kona og datteren da det begynte å brenne.

- Heldigvis hadde vi ikke gått og lagt oss, påpeker han til Fosna-Folket sent mandag kveld.

Rønning og kona holdt på med noe arbeid i samme bygg som det populære Englegalleriet, like ved boligen som brant.

- Datteren var i kjelleren i samme bygg som der det brant, men hun merket ikke noe før vi kom og varslet ifra, forteller han.

- Utrivelig

Ifølge Rønning, var det kona som først oppdaget at det brant inne på kjøkkenet i boligen.

- Jeg tenkte meg inn for å forsøke å slukke, men jeg hadde ingen sjanse. Det var så mye røyk og varme. Nå har jeg sett hva en brann gjør og hvor fort det går, sier han.

Han og familien hadde ventet storbesøk i jula. Nå må huset trolig helrenoveres.

- Det er utrivelig. Men alle berget og ingen ble skadd. Det er det som teller, påpeker Rønning.

Brannen ble kvalt

Da brannvesenet kom frem til boligen på Leira i Rissa, sto kjøkkenet i full fyr.

- Heldigvis hadde ikke rutene sprukket tvers gjennom. Det er dobbeltglass på rutene, og det var innerglassene som hadde sprukket. Hadde det sprukket tvers gjennom, ville brannen fått tilgang på oksygen igjen. Da kunne huset fort ha vært overtent før vi kom frem. I stedet ble brannen på en måte kvalt, siden både vindu og dører var lukket, forklarer fagleder Vangen.

Raskt kontroll

Brannvesenet var raskt på stedet og sendte inn røykdykkere da de kom frem.

- Det var 500-600 grader inne i bygningen. Røykdykkerne fikk slukket ned med vann. I løpet av fem minutter hadde vi kontroll på brannen, forteller Vangen.

Han opplyser at det har vært svært mye varme inne i boligen.

- Plastikk fra vegger og tak har smeltet. Vi berget selve konstruksjonen på bygget, men det må nok helrenoveres, anslår fagleder Vangen.