næringsliv

Preem er i dag etablert som Sveriges største drivstoffselskap og har som målsetting å lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn. For Energitransport betyr dette større satsing på mer miljøvennlig avansert drivstoff i tillegg til de tradisjonelle produktene til kundene i Bjugn, Ørland og Åfjord.

– Grønt drivstoffskifte

– Vi står ovenfor et grønt drivstoffskifte og Energitransport ønsker å være en ledende aktør i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn. Avtalen med Preem gjør at vi nå har en dedikert samarbeidspartner som kan hjelpe oss med overgangen. Preem sin styrke er å produsere fornybart drivstoff og selskapet ønsker å være en ledende aktør i Norge i omstillingen mot et bærekraftig samfunn, sier daglig leder Stig Anders Bjørgum i Energitransport.

Energitransport har levert diesel, fyringsolje, parafin og smørolje til ulike virksomheter i Bjugn, Ørland og Åfjord siden 2008.

Restprodukt fra skogindustrien

– I fremtiden vil vi se at markedet i stadig større grad etterspør flere nye miljøvennlige produkter. Avtalen med Preem gjør at vi kommer et ledd nærmere produksjonen og selskapet vil i fremtiden ha fokus på produktutvikling. Preem har hovedfokus på klimanytte og velger råvarer med stort omhu. Fornybart må også være bærekraftig og ikke forårsake nye miljøproblemer. I dag bruker Preem først og fremst tallolje som er et restprodukt fra skogindustrien samt raps og en del animalske restprodukter, opplyser Stig Anders Bjørgum.