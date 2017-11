Skjøt gullfuglen med brukersupport

næringsliv

Selskapet One2cel ble etablert for sju år tilbake. Det inngår i konsernet som bærer navnet Brightstar, og står i Norge som datterselskap av Brightstar 20:20 Norway AS. One2cel sitt hovedkontor er å finne i Oslo, mens kundesenteret ligger i Osen.

Startet med Chess

– En del av de ansatte driver med bistand per telefon og nett i forhold til kjøp av mobiltelefoner, det være seg alt fra salg til service og angrerett. En større gruppe har forsikring som felt. De er direkte underlagt Brightstar, forklarer John Håvar Aarstein som er leder for kundesenteret.

LES OGSÅ:

* Ny avtale gir sju nye arbeidsplasser -Fosna-Folket

* – Nå er vi 1000 innbyggere igjen -Fosna-Folket

* Ti nye arbeidsplasser til Osen -Fosna-Folket

Opprinnelsen til at kundestøtte via telefon og nett har slått an i Osen, har sin opprinnelse i 2003. Etter at lakseslakteriet på Sandviksberget ble nedlagt, søkte man å fylle lokalene med ny virksomhet. Gründer Idar Vollvik, opprinnelig fra Roan, hadde på den tida kjøpt mobilselskapet Chess. Han holdt på å bygge opp virksomheten, og trengte kundesenteravdelinger. Den ene av de tre som ble opprettet i 2003, ble lagt i deler av lokalene som hadde tilhørt slakteriet på Sandviksberget.

29 ansatte i sommer

John Håvar Aarstein er en av dem som i dag er å finne i One2cel, som var med allerede fra starten av i 2003.

– Etter fem-seks år ble det besluttet i Chess at all kundeservice skulle sentraliseres til Bergen, og vi ble lagt ned. Idar Vollvik var samtidig i gang med sitt nye selskap Ludo. Han opprettet da et nytt kundesenter for Ludo i Osen, som erstattet det vi mistet med Chess, forteller Aarstein.

Osen rådhus

Etter Ludo-epoken kom så One2cel, som i dag har sine rom i toppetasjen ved Osen rådhus.

– Vi har 19 ansatte. De jobber skift, slik at det hele tiden er folk her fra klokka åtte om morgenen til åtte om kvelden. På sommeren er det langt flere forespørsler rundt dette med forsikring, så da måtte vi utvide. Samtidig som noen skulle avvikle sommerferie, klarte vi å få opptil 29 på plass på det meste, sier John Håvar Aarstein.

Han skryter over all bistanden de har fått hos Osen kommune. Tilretteleggingen av både lokaler og tilgang til fibernett har betydd mye. I snitt mottar bedriften 14.000 telefonsamtaler i måneden og inn og ut går det i snitt 15.000 eposter.

Rekordlav ledighet

– Er det en utfordring å få tak i nok arbeidsfolk, med tanke på den rekordlave arbeidsledigheten i Osen?

– 0,4 prosent med ledighet i Osen skulle bety at dette nærmest var umulig, men vi har hatt mange søknader når vi har hatt behov for flere. Vi har et godt samarbeid med leder Eskil Strøm ved NAV Nord-Fosen, som har vært flink til å formidle kandidater. Majoriteten av dem som jobber hos oss er bosatt i Osen, men vi har også noen som pendler fra nabokommunene. Jeg treffer stadig folk i nærmiljøet som undrer på om det er mulighet for en plass. Miljøet er ikke større en at jeg får høre igjen at folk trives her, og det synes jeg er morsomt, medgir Aarstein.

– Stor tro på framtida

– Osen sies å ha opparbeidet seg et godt omdømme i forhold til den typen tjenester som One2cel utfører ...

– Ja, vi har det. Det skyldes at vi har klart å beholde en godt sammensatt arbeidsstab over tid. I bynære strøk er det ofte stor gjennomtrekk i tilsvarende bedrifter, hvilket fører til at stadig nye må læres opp.

– Du har stor tro på framtida for denne virksomheten i Osen?

– Det har jeg. I motsetning til da vi var en avdeling i Chess og senere Ludo, har vi i dag flere bein å stå på. Vi representerer flere kunder, og det gir oss utvilsomt en styrke som vi ikke hadde tidligere, mener John Håvar Aarstein.