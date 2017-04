Gratulerer!

Ørlandsbedriften vant prisen i konkurranse med Ekornes og Jøtul.

– Blir som en dessert

Fredag morgen troppet ordfører Tom Myrvold, rådmann Snorre Glørstad og daglig leder Silje Nesset i Ørland næringsforum opp med blomster og gratulasjoner til vinneren.

Fosen-bedrift kjemper om gjev bransjepris: – For mange nordmenn er Høie nærmest blitt synonymt med sengetøy I dag, torsdag skal et knippe ikoniske norske møbel- og interiøraktører og et par nykommere duellere om fire viktige bransjepriser under Designindustrikonferansen 2017. Høie på Brekstad og Scandinavian Business Seating, med fabrikk på Røros, er blant de nominerte.

– Kjempeartig – og det blir som en dessert etter at 90 av de ansatte har vært på tur på Island for å feire at det er 30 år siden vi etablerte oss på Fjæraveien, smiler Morten Berg, gründer, daglig leder og hovedaksjonær i Mascot Høie.

– Ørland som forsvarskommune forbindes gjerne med de harde verdiene. Mascot Høie er motstykke med de mye, mener Tom Myrvold.

Ønsker å trappe ned

Morten Berg etablerte først virksomheten i andreetasjen ved Libra-bygget på Brekstad.

– At dette skulle lede oss fram til der vi er i dag, var det ingen som trodde, medgir Morten Berg, som til neste år passerer 67 år. Da ser han for seg å trappe noe ned.

– Prisen er det vi i felleskap som har gjort oss fortjent til, og resultatet av mangeårig hardt arbeid. Fra å være styreformann og daglig leder i dag, tar jeg sikte på å jobbe noe mindre fra og med neste år. Denne skuta er godt tatt hånd om, mener Berg som var på reisefot til Kina da han på vegne av bedriften fikk overlevert gratulasjonene fra kommune og næringsliv lokalt.

«Et sterkt norsk varemerke»

I begrunnelsen fra juryen til å gi Mascot Høie prisen, står følgende å lese:

«Høie er et sterkt norsk varemerke som bedriften har evnet å holde i hevd og forsterke gjennom lang tid. Høie er for mange synonymt med sengetøy. Høy kvalitet og nitid testing av slitestyrke, fargeekthet, kokevaskekthet og andre viktige produktegenskaper er vesentlige faktorer i utvikling av merkevaren. Kravet til førsteklasses råvarer i ren bomull sammen med høyeste kompetanse er merkevarens viktigste verdi.»

Dette er Fosens rikeste Putekongen fra Mascot Høie troner nok en gang på topp over Fosens rikeste.

– Dette er en utmerkelse vi setter pris på. Vi kjenner veldig på arven vår hver eneste dag – at vi tar vare på en sterk merkevare. Vi jobber mye med å sørge for at kjennskapen til Høie går videre til nye generasjoner og at vi utvikler nye design til en ny tid, uttalte Erna Therese Widerøe, markedssjef i Mascot Høie, etter at det bel klart at de vant prisen torsdag ettermiddag, da norsk designindustri var samlet for å feire årets beste møbel- og interiørbedrifter og -produkter.

Tre priser til Trøndelag

Utdelingen av prisene skjedde på DOGA i Oslo under Designindustrikonferansen 2017, bransjens største årlige møteplass. Det er Norsk Industri Møbel + Interiør som står bak konferansen og prisene.

To trønderske bedrifter til fikk priser. En stol designet av Hallgeir Homstvedt fra Trondheim kåret til årets produkt. Scandinavian Business Seating, som har fabrikk på Røros, vant klassikerprisen.