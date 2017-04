– Dette betyr ikke at vi ikke bryr oss om kundene – tvert imot

- Ytre Fosen er et område som kommer til å ha en sterk vekst i tiden framover. Den utviklingen vil vi være med på, og da trenger vi dyktige folk med kunnskap om næringslivet og nærhet til aktiviteten der. Det får vi gjennom Fosen Rådgivning, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset, Jon Havdal.

– Trenger større muskler

Totalt har Fosen Rådgivning 14 ansatte, og betjener over 200 kunder, hovedsakelig på Ørlandet og Bjugn. Fosen Rådgivning har bygd opp et stort regnskapsmiljø på Ytre Fosen.

Gründer og hovedeier i selskapet er Svein Arne Grøntvedt. Han er en nestor i bransjen. Han og de andre ansatte har vært med på å sikre en sterk vekst i selskapet de siste årene, og i 2016 passerte de 10 millioner kroner i omsetning.

- At selskapet selges betyr ikke at vi ikke bryr oss om kundene – tvert imot. For å sikre at vi henger med i den teknologiske utviklingen og sikre videre vekst, trenger vi større muskler, sier Grøntvedt. - Tiden var derfor moden for et salg nå. Vi har hatt flere kjøpere på døra, men SpareBank 1 Regnskapshuset var helt klart den vi ønsket å selge til, fortsetter han.

– Klarer begge deler

Regnskapsbransjen står overfor store utfordringer. Kundene forventer flere digitale tjenester, samtidig som de føler behovet for enkelt å komme i kontakt med en sparringpartner og rådgiver, framholder SpareBank 1 Regnskapshuset og Fosen Rådgivning.

– Mange regnskapskontor må velge mellom de to; enten satse på fulldigitale løsninger som krever få ansatte, eller dyrke den lokale tilstedeværelsen og ha lite ressurser til videreutvikling, sier Roy Isaksen, daglig leder i Fosen Rådgivning. – Med SpareBank 1 Regnskapshuset med på laget klarer vi begge deler. Vi får tilgang til kompetanse til å utvikle oss og våre løsninger videre, samtidig som vi beholder tilstedeværelsen på Brekstad. I tillegg til IT- og utviklingskompetanse, får vi også tilgang til en fagavdeling som kan bistå med spesialister i tyngre rådgivningsprosesser. Det vil kundene våre sette svært stor pris på, mener Isaksen.