Støtter kjøp av kran

Det var formannskapet som næringsfondsstyre som fattet vedtaket.

Holder ikke mål

Bedriften opplyser i sin søknad om at den gamle krana ikke lengre holder dagens krav til sertifisering og bruksområdet. Det opplyses videre om at de vil ansette en sjåfør for kjøring/heising av materialer ut til byggeplassene. Det skal også ordnes transportløyve slik at man kan ta transport for andre.

Øverdal og Bye AS har i dag totalt 25 ansatte og forventer en omsetning i 2017 på rundt 30 millioner kroner. Bedriften har en ordrereserve ved årets start på cirka 22 millioner kroner.

Ja

Formannskapet besluttet å bevilge Øverdal og Bye Bygg-Service AS inntil 30.000 kroner. Krana man planlegger å kjøpe koster totalt 175.000 kroner.