Ga støtte til nyetablering

Blomsterhjelpen Roan opplyste blant annet i søknaden at de skal gi et tilbud om stell av gravplasser på Roan kirkegård.

Troningen gård

Dette er tenkt å være et tilbud til Blomsterfondet, privatpersoner, Roan menighet og andre som ønsker å kjøpe tjenester til stell av kirkegården og gravplasser.

Nyetableringen er et ansvarlig selskap som eies av Troningen gård i Roan, og selskapet vil inngå avtale om føring av regnskap for virksomheten. Karin Viken Sumstad og Solfrid Nittemark Viken skal utføre oppdragene for virksomheten.

Vedtaket

Det var Roan formannskap som næringsfondsstyre som fattet enstemmig vedtak i denne saken på sitt siste møte. Der står å lese: