Dårlig kai og vei får selskap til å flytte nordover

Det er sendt ut ei melding om avtalen, hvor det blant annet står å lese følgende:

«Marine Harvest er i dag glad for å ha signert en leieavtale på deler av eiendommen tilhørende Strand Næringsbygg, fasilitetene der skal dekke vårt behov for landbase i området. Her vil vi kunne drive god logistikk i forhold til sjø og land, ha lager for utstyr, drive verksted og mottak av besøkende til vår produksjon i Osen og Roan kommune. Dette blir oppmøtested for våre 15 ansatte på sjøanleggene og vil gjøre Marine Harvest mer synlig i Osen kommune på en god og presentabel måte.»

Glad for avtale

Marine Harvest skal ta i bruk 529 kvadratmeter ved det kommunalt eide Strand Næringsbygg for sin virksomhet, i tillegg til rundt 1000 kvadratmeter utendørs.

Ordfører John Einar Høvik (Ap) i Osen er glad for at avtalen kom i boks.

– Vi har jobbet med denne saken i et halvt års tid, så det er fint at vi nå har fått til en løsning. Fosen Vekst ligger fra før i samme bygg, men har signalisert at de ikke har behov for så mye plass som de har i dag. Lokalene ved det tidligere lakseslakteriet på Sandviksberget ble også vurdert, men kaiplassen på Strand var ikke minst langt bedre. Leieavtalen vi har inngått gjelder for ti år med opsjon på ytterligere ti års leie, sier Høvik.

Marine Harvest skal være på plass på Strand fra og med 1. juli i år.

– Dårlig kai og vei

Produksjonssjef John Gunnar Grindskar i Marine Harvest Norway AS er veldig godt fornøyd med avtalen de har fått til med Osen.

– Vi har fått et veldig godt samarbeid med ikke minst John Einar Høvik Osen, og kommunen klargjør lokalene og området for oss.

– Hvorfor velger dere å flytte fra Roan til Osen?

– Kaia ved anlegget i Mostervika er blitt for dårlig med årene og vil koste mye å sette i stand. I tillegg er veien, ikke minst den siste biten, inn til Mostervika av veldig dårlig standard. Dette er hovedårsakene til at vi har sett oss om etter annen base for området, sier John Gunnar Grindskar.

Mostervika ligger like nordøst for Bessaker.