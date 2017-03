– Vi har planer om å flytte på oss. Vi har sett for oss at tomta egner seg godt for kjøpesenter her den ligger rett ved rundkjøringa, sier Håvard Sundseth som er daglig leder i Fosenhus.

6 mål

Tomta i Emil Schanches gate er på litt over 6 mål, og huser i dag kontorer og fabrikkplass. I dag har Fosenhus 42 ansatte og tror området egner seg bedre til annen aktivitet enn deres produksjon.

– Vi ser at sentrum har utviklet seg mye siden vi kom hit for mange år siden. Vi har litt uegnede lokaler og har vokst jevnt og trutt. Det er på tide for oss å ta et lite steg igjen, sier Sundseth.

Eksponert

Tomta like ved rundkjøringen i Bjugn ligger godt eksponert og alle som kjører forbi vil se tomten godt. Sundseth sier butikker vil ha mer nytte av det en Fosenhus.

– Om vi selger her, vil vi få kapital til et flytte. Vi har ikke tatt en endelig beslutning om hvor det blir. Vi er avhengige av å se hvor mye kapital som blir tilgjengelig etter tomtesalg her, sier Sundseth.

– Vi holder til i et ombygd postkontor med tilbygde produksjonslokaler. Det passer kanskje ikke helt inn i det som holder på å bli en flott sentrumsgate der butikker har etablert seg. Her er det store muligheter, sier Håvard Sundseth i Fosenhus.